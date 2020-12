V ponedeljek potrdili 1957 okužb s koronavirusom, umrlo 36 covidnih bolnikov

Ljubljana, 29. decembra - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 PCR in hitrih testov ter potrdili 1957 okužb z novim koronavirusom, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 1170 bolnikov s covidom-19 oz. 51 manj kot dan prej. Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 198 oseb (devet manj kot v nedeljo). V domačo oskrbo so odpustili 157 oseb, umrlo pa jih je 36.