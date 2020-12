Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)

Ljubljana, 29. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da so potres na Hrvaškem čutili tudi v Sloveniji in da so posledično preventivno ustavili nuklearno elektrarno Krško (Nek). Pisale so tudi o pomoči Slovenije Hrvaški po potresu, koronski statistiki in o raziskavi, ki je pokazala, da se je polovica Slovencev pripravljena cepiti takoj, ko bo mogoče.