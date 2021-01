Z izbiro izvajalca za državni prostorski načrt korak proti hidroelektrarnam na srednji Savi

Ljubljana, 2. januarja - HSE Invest z javnim naročilom vabi zainteresirane ponudnike k izvedbi državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer za prve tri načrtovane - Suhadol, Trbovlje in Renke po združenem postopku. Prijave zbirajo do 19. januarja. Po optimističnem scenariju bi za sprejetje prostorskega načrta potrebovali do štiri leta.