Brexit: Z iztekom prehodnega obdobja spremembe predvsem v letalskem prometu med EU in Združenim kraljestvom

piše Maja Cerkovnik

London/Bruselj, 30. decembra - Z iztekom prehodnega obdobja po brexitu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo ne bo več prostega pretoka ljudi in blaga. Zaradi tega se bodo med drugim spremenili postopki za prevozniška podjetja ob prečkanju meje, nekaj bo tudi sprememb v letalskem prometu, a sporazum o trgovini in sodelovanju zagotavlja pravice potnikov in varnost prometa.