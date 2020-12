V BiH več sto migrantov premestili iz uničenega taborišča pri Bihaću

Sarajevo, 29. decembra - Več sto nezakonitih migrantov so danes iz improviziranega šotorskega naselja v vasi Lipa pri Bihaću premestili v sprejemne centre po Bosni in Hercegovini. Okoli 700 migrantov, kolikor jih je ostalo v Lipi po požaru v tamkajšnjem šotorskem naselju minuli teden, so danes iz Lipe odpeljali z okoli desetimi avtobusi.