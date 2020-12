Predsedstvo SD za vložitev konstruktivne nezaupnice s kandidatom za mandatarja Erjavcem

Ljubljana, 29. decembra - Predsedstvo SD je danes podprlo oblikovanje alternativne protikrizne vlade in konstruktivno nezaupnico vladi s kandidatom za mandatarja nove vlade Karlom Erjavcem. Za SD je ključno, da se nova vlada osredotoči na reševanje zdravstvene, gospodarske in socialne krize ter vzpostavi zdrave temelje za razvoj Slovenije do leta 2030, so navedli.