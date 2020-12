Ob potresu odpadel omet in razpokale stene v predsedniški palači

Ljubljana, 29. decembra - Posledice današnjega potresa z epicentrom v bližini Zagreba so vidne tudi v predsedniški palači, med drugim je ponekod popadal omet, razpokale so stene, so za STA navedli v uradu predsednika republike. Predsednik republike Borut Pahor je fotografiji odpadlega ometa v prostorih stavbe objavil na Instagramu in dopisal, da je palača potres preživela.