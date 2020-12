Boeingova letala 737 max tudi v ZDA znova v zraku

New York, 29. decembra - Danes je z letališča v Miamiju proti New Yorku prvič po 20 mesecih prizemljitve ponovno poletelo letalo boeing 737 max družbe American Airlines z okrog 100 potniki. Letala 737 max so ostala na tleh po strmoglavljenjih v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi.