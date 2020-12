V Islandiji našli 13 okuženih z britanskim sevom novega koronavirusa

Reykjavik, 29. decembra - Z Islandije so danes sporočili, da so ugotovili 13 primerov okužbe z novim sevom novega koronavirusa, ki so ga najprej ugotovili v Veliki Britaniji in se hitreje širi. Vse primere so ugotovili v decembru pri potnikih, ki so prispeli na mednarodno letališče Keflavik, tudi pri enajstih, ki so prispeli malo bo božiču.