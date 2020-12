V Kranju zbrali skoraj 30.000 evrov za družine v stiski

Kranj, 29. decembra - Dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo se je uspešno končala. Vanjo so se s prispevki za 28 kranjskih družin v stiski vključili gospodarstveniki, vrsta podjetij in posamezniki. Lani so v tej humanitarni akciji zbrali 11.000 evrov, letošnji končni izkupiček pa znaša skoraj 30.000 evrov, so danes sporočili s kranjske občine.