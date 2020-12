Vreme: Zvečer in ponoči občasne padavine, deloma plohe

Ljubljana, 29. decembra - Padavine bodo pogostejše na zahodu in jugu Slovenije. Po nižinah bo večinoma deževalo. Lahko nastane tudi kakšna nevihta. Do jutra bodo padavine oslabele. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7, v alpskih dolinah do -3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.