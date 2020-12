Newyorške borze uvodoma z novimi rekordi

New York, 29. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja povzpeli do novih rekordov. Analitiki rast pripisujejo optimizmu po potrditvi drugega zakona za pomoč gospodarstvu v ZDA, ki naj bi v kombinaciji s cepljenjem proti covidu-19 omogočil začetek konkretnejšega gospodarskega okrevanja, piše francoska tiskovna agencija AFP.