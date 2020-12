V javnem zavodu na Igu prejeli pošiljko z belim prahom, ki pa ni nevaren

Ljubljana, 29. decembra - V enem izmed javnih zavodov na območju Iga so prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah. Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki so snov analizirali, so potrdili, da ne gre za zdravju škodljivo ali nevarno snov, so naknadno sporočili s Policijske uprava Ljubljana.