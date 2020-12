Predlog SAB za pocenitev vinjet končal parlamentarno pot

Ljubljana, 29. decembra - Predlog novele zakona o cestninjenju, s katerim so v SAB želeli doseči 25-odstotno pocenitev vinjet za leto 2021, je danes končal parlamentarno pot. Naklonjeni so mu bili še v LMŠ, SD in Levici, koalicijske stranke in SNS pa so predlagateljem očitali populizem in nepremišljeno ravnanje.