Londonski Prirodoslovni muzej predstavljen v televizijski seriji

London, 3. januarja - Prirodoslovni muzej v Londonu bo predstavljen v TV seriji z naslovom Natural History Museum: World of Wonder (Prirodoslovni muzej: Svet čudes), ki bo na ogled od januarja. Muzej, ki se ponaša z okostji kitov in dinozavrov ter redkimi fosili, vsako leto obišče več kot pet milijonov ljudi, ki pa vidijo le delček od 80 milijonov predmetov v zbirki.