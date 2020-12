Mestna hiša zadnje decembrske dni odeta v zimsko pravljico

Ljubljana, 29. decembra - Mestna občina Ljubljana bo zadnje dni leta poskrbela za edinstveni vizualni spektakel. Pročelje Mestne hiše se je spremenilo v dinamičen video zaslon, na katerem se prepletajo praznični motivi. Posebna večdimenzionalna projekcija zimske pravljice pa bo na ogled od ponedeljka do srede med 17. in 20. uro, so sporočili organizatorji.