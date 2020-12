Leto 2021 bo mednarodno leto sadja in zelenjave

Ljubljana, 29. decembra - Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) sprejela resolucije, ki leto 2021 razglašajo za mednarodno leto sadja in zelenjave. Med cilji mednarodnega leta sta osveščanje o pomenu uživanja sadja in zelenjave ter zmanjšanje izgub teh živil v prehranskih sistemih.