Brexit: Z izstopom Otoka z enotnega trga in carinske unije EU številne spremembe v trgovini med stranema

piše Blaž Mohorčič

Ljubljana, 30. decembra - Sporazum o trgovini in sodelovanju med Združenim kraljestvom in EU, ki bo začel veljati 1. januarja, prinaša veliko sprememb na področju trgovine z blagom. Ta bo potekala brez carin in kvot, a bodo v veljavi druge carinske formalnosti. Spremembe bodo z novim letom tudi na področju storitev, kjer pa sporazum ni tako natančen kot pri blagu.