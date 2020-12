Dober odziv na decembrsko akcijo Čista nula, čista vest

Ljubljana, 29. decembra - Zavod Varna pot je tudi letos sredi decembra začel vsakoletno preventivno akcijo Čista nula, čista vest, s katero želijo ljudi nagovoriti k vožnji brez alkohola in prepovedanih substanc po slovenskih cestah. Kot ugotavljajo izvajalci akcije, ki bo trajala do konca leta, se kljub omejitvam in ukrepom zaradi epidemije uporaba alkohola povečuje.