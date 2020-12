V Izraelu še naprej beležijo porast okužb z novim koronavirusom

Tel Aviv, 29. decembra - Dva dneva po uvedbi delnega zaprtja države v Izraelu še naprej raste število na novo okuženih z novim koronavirusom in je na najvišji ravni v zadnjih treh mesecih. V zadnjem dnevu so potrdili 5449 novih okužb. Obenem v državi nadaljujejo kampanjo množičnega cepljenja. V zadnjih desetih dneh so cepili že okoli pol milijona državljanov.