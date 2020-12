V domovih starejših na Celjskem precej manj okužb

Celje/Polzela, 29. decembra - V domovih starejših na Celjskem se je število okužb precej zmanjšalo. V Domu ob Savinji je tako trenutno okuženih še 19 stanovalcev in 16 zaposlenih. V polzelskem domu pa je okuženih 13 stanovalcev in eden izmed zaposlenih, v centru starejših v Gornjem Gradu pa en stanovalec in trije zaposleni.