Na slovenskih avtocestah predvsem zaradi osebnih vozil občuten upad prometa

Ljubljana, 29. decembra - V jesenskem drugem valu epidemije covida-19 in delnega zaprtja javnega življenja je medletni upad števila vozil, ki vozijo po slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest, okoli 40-odstoten. Medtem ko je število težkih vozil z maso nad 3,5 tone blizu lanski ravni, je po drugi strani število vozil do 3,5 tone precej manjše, pojasnjujejo na Darsu.