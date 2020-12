Prvi odmerki cepiva proti covidu-19 tudi v novomeški bolnišnici

Novo mesto, 29. decembra - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes dobili prve odmerke cepiva proti covidu-19, s katerim bodo cepili najprej zaposlene na intenzivnem oddelku za covidne bolnike. V nadaljevanju bodo cepili zaposlene na oddelku za ostale bolnike s covidom-19 in nato po prednostni listi glede na starost oz. ogroženost, so sporočili iz bolnišnice.