Danes začel delovati 24-urni SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

Ljubljana, 1. januarja - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja je danes odprlo 24-urno svetovalno linijo, so sporočili iz društva. Na brezplačni, anonimni in zaupni telefonski številki 080 11 55, ki bo delovala 24 ur na dan, vse dni v tednu bosta ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, na voljo pogovor in svetovanje.