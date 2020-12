Z novim letom avtomatizirane spletne prijave in odjave začasnih prebivališč Študentskega doma Ljubljana

Ljubljana, 29. decembra - Od 1. januarja bodo vse prijave in odjave začasnih prebivališč, ki jih na Upravni enoti Ljubljana opravlja Študentski dom Ljubljana, potekale avtomatizirano preko spletnega servisa. Ministrstvo za notranje zadeve in Študentski dom Ljubljana sta v ta namen podpisala poseben dogovor, so zapisali na spletni strani ministrstva.