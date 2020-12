V javnem zavodu na Igu prejeli pošiljko z belim prahom, po prvih podatkih ni nevaren

Ljubljana, 29. decembra - V enem izmed javnih zavodov na območju Iga so prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsul bel prah. Po prvih podatkih ne gre za nevarno snov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Dve osebi, ki sta bili izpostavljeni morebitni nevarnosti pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajata v karanteni do zaključka analize.