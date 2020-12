Nova seva koronavirusa se širita po svetu

Tokio/New Delhi, 29. decembra - Nova seva novega koronavirusa, ki so ju odkrili v Veliki Britaniji in Južni Afriki, se še naprej širita po svetu. Na Japonskem so zabeležili prvi primer okužbe s sevom iz Južne Afrike, v Indiji in Pakistanu pa prve primere seva iz Velike Britanije. V Nemčiji pa so prve primere okužbe s tem sevom potrdili že novembra.