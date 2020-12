Policisti opozarjajo na lažne mamljive ponudbe najema kredita preko spleta

Ljubljana, 29. decembra - V času epidemije covida-19 se kar nekaj podjetnikov in fizičnih oseb odloča za najem kreditov preko spleta, kar pa lahko izkoristijo goljufi. Na Policijski upravi Ljubljana so prejeli več prijav oškodovancev, ki so jih ob najemu kredita preko spleta ogoljufali, zato ljudi pozivajo, naj ne nasedajo lažnim mamljivim ponudbam.