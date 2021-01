Tradicionalni novoletni koncert Slovenske filharmonije na spletu

Ljubljana, 1. januarja - V Slovenski filharmoniji so letošnji tradicionalni novoletni koncert zaradi epidemioloških razmer prestavili na splet. Pripravili so koncert lepe in žlahtne glasbe za ljubitelje in poznavalce z naslovom Povabilo na ples, katerega prenos se bo začel ob 18. uri. Zboru in Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Philipp von Steinaecker.