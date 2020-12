Rok Vevar s štirimi predavanji o plesalki in koreografinji Kseniji Hribar

Ljubljana, 30. decembra - Rok Vevar je posnel štiri predavanja, ki jih je izbral iz svoje monografije o plesalki in koreografinji Kseniji Hribar (1938-1999), opremljena s projekcijami fotografij, posnetkov in pisem. Predavanja, dostopna na YouTubeu, govorijo o njenih plesnih začetkih, sodobnemu plesu in eksperimentalnemu sodobnemu plesu ter življenju v Londonu.