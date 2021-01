Preboldska občina dokončala prvo fazo dozidave osnovne šole

Prebold, 2. januarja - Preboldska občina je dokončala prvo fazo dozidave tamkajšnje osnovne šole. V pritličju šole so pridobili učilnico in garderobe za potrebe prve triade ter dve učilnici v prvem nadstropju, je za STA povedal preboldski župan Vinko Debelak. Začeli pa sta se tudi druga in tretja faza dozidave šole.