Muzej Laško bogatejši za novi zbirki

Laško, 3. januarja - Muzej Laško je s pomočjo občanov, ki se zavedajo pomena kulturne dediščine in hranjenja spominov preteklosti, muzejsko gradivo obogatil z novima zbirkama. Gre za kompletno zbirko čevljarskih kopit in šivalnega stroja ter za 34 glinenih in steklenih vrčkov, ki jih je laška pivovarna ob posebnih priložnostih dala izdelati za posebne namene.