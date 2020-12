V participativnem proračunu v Mariboru največ podpore klavirskemu prehodu za pešce

Maribor, 29. decembra - V okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor bodo v naslednjih dveh letih izvedli 44 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. Izglasovani projekti so skupaj prejeli 1990 glasov, največje podpore pa je bil deležen predlog ureditve klavirskega prehoda za pešce pri Konservatoriju za glasbo in balet v središču mesta.