Vozniki naj vožnjo prilagodijo razmeram na cestah, prihaja tudi do zdrsov

Ljubljana, 29. decembra - Zaradi nizkih temperatur se ponekod po državi pojavlja možnost poledice, poroča prometnoinformacijski center. Na širšem območju Šentjurja in relaciji Šentjur-Dobje je več voznikov poročalo o spolzkem cestišču, tri vozila so zapeljala z vozišča, so sporočili s Policijske uprave Celje, kjer voznike opozarjajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram.