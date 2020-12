Z novim letom začne delovati 24-urni SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

Ljubljana, 29. decembra - Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja bo z novim letom vzpostavilo 24-urno svetovalno linijo, so sporočili iz društva. Pogovor in svetovanje bo na voljo na brezplačni, anonimni in zaupni telefonski številki 080 11 55, ki bo delovala 24 ur na dan, vse dni v tednu.