Denver do prve zmage, drugi poraz prvakov

Los Angeles, 29. decembra - Košarkarji Denver Nuggets so na krilih srbskega centra Nikole Jokića vpisali prvo zmago v severnoameriški ligi NBA. Boljši so bili od Houston Rockets s 124:111, slovenski košarkar Vlatko Čančar je igral slabe štiri minute. Prvi poraz pa so doživeli prvaki Los Angeles Lakers, s 115:107 so jih premagali Portland Trail Blazers.