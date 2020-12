Newyorške borze končale z rekordi

New York, 28. decembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z rekordi. Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq so namreč današnje trgovanje po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump podpisal skoraj 900 milijard dolarjev vreden drugi zakon za pomoč gospodarstvu in posameznikom v ZDA zaradi pandemije covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.