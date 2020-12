Leicester po remiju v Londonu napredoval na drugo mesto

London, 28. decembra - Nogometaši iz Leicestra so v 16. krogu angleške lige v Londonu remizirali s Crystal Palacom 1:1, po osvojeni točki pa napredovali na drugo mesto na lestvici. Z identičnim izidom sta se razšla Chelsea in Aston Villa, tekma v Liverpoolu med Evertonom in Manchester Cityjem pa je bila prestavljena zaradi okužb z novim koronavirusom v gostujočem taboru.