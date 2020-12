V Murski Soboti odkrili ostanke srednjeveškega mesta

Murska Sobota, 29. decembra - Arheologi so med med izkopavanjem pred začetkom urejanja trga pred stolno cerkvijo svetega Nikolaja odkrili ostanke srednjeveške Murske Sobote. Po besedah arheologa Branka Kermana iz Pomurskega muzeja so zaenkrat našli kamniti zid, globlje pod površjem pa so tudi grobovi, ki pa jih zaenkrat ne bodo odkopavali.