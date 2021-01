V Šanghaju prepovedana prodaja plastičnih vrečk v trgovinah

Šanghaj, 2. januarja - Šanghaj je z novim letom popolnoma prepovedal prodajo plastičnih vrečk, tudi biorazgradljivih. Vse trgovine so morale prenehati prodajati takšne vrečke ali pa jih strankam ponujati brezplačno. Prav tako dostavne službe ne smejo več uporabljati plastičnih vrečk in embalaže za shranjevanje in transport hrane in pijače.