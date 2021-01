Trg zavarovalnih transakcij v regiji kljub pandemiji bolj dejaven in konkurenčen

Ljubljana, 1. januarja - Kljub negotovosti in padcu gospodarske rasti zaradi pandemije je trg zavarovalnih transakcij lani postal še bolj dejaven in konkurenčen. Strateško prestrukturiranje mednarodnih skupin v regiji se nadaljuje. Nekatera podjetja so začela razmišljati o svojem položaju na trgu in se puščajo prevzeti večjim akterjem, kaže raziskava Deloitte.