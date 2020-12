Policisti 28-letni vozniku za prometne prekrške izrekli globo 3.280 evrov

Ruše, 28. decembra - Na praznično soboto so policisti na cesti Sv. Vid-Vuhred lovili 28-letnega voznika, ki je z nevarno vožnjo ogrožal svojo družino in udeležence v prometu. Med drugim je vozil neregistrirano vozilo in ni imel vozniškega izpita, so sporočili s Policijske uprave Celje. Za več prometnih prekrškov so mu izrekli globo v višini 3.280 evrov.