Evropske borze višje, DAX podrl rekord

London/Frankfurt/Pariz, 28. decembra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so se danes zvišali in s tem sledili pozitivnemu vzdušju s svetovnih borz, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump podpisal skoraj 900 milijard dolarjev vreden drugi zakon za pomoč gospodarstvu in posameznikom v ZDA zaradi pandemije covida-19. Frankfurtski DAX se je povzpel rekordno visoko.