V drugi fazi naročil za gradnjo prvega odseka drugega tira bodo lahko sodelovali trije ponudniki

Ljubljana, 28. decembra - Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.