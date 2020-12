Zvezdnico serije Polna hiša Lori Loughlin po prestani kazni izpustili iz zapora

Los Angeles, 28. decembra - Nekdanjo zvezdnico televizijske serije Polna hiša Lori Laughlin so danes izpustili iz kalifornijskega zapora, potem ko je odslužila dvomesečno zaporno kazen zaradi vpletenosti v škandal podkupovanja in poneverb za sprejem hčera na univerzo. Njen soprog Mossimo Giannulli je bil obsojen na pet mesecev in ostaja v zaporu.