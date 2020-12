Na Hrvaškem v potresih poškodovanih več kot sto objektov

Zagreb/Sisak, 28. decembra - V več potresih, ki so davi stresli območje Siska in Petrinje, je bilo poškodovanih več kot sto objektov. Večinoma gre za poškodovane strehe in dimnike, popokale so tudi stene v številnih stanovanjskih in gospodarskih objektih, so potrdili na današnji novinarski konferenci štaba civilne zaščite sisaško-moslavške županije.