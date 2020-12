Nadzorniki Marjetice bodo opravili razgovore z 12 kandidati za direktorja

Koper, 28. decembra - Nadzorniki Marjetice Koper so na današnji seji pregledali 13 prijav za mesto direktorja tega javnega komunalnega podjetja in se odločili, da na razgovore povabijo 12 kandidatov, je za STA povedal prvi nadzornik Boštjan Aver. Razgovore bodo opravili v dveh terminih, 5. in 12. januarja. 12. januarja naj bi predvidoma tudi imenovali novega direktorja.