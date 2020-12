Na Nizozemskem že več okuženih z novim sevom novega koronavirusa

Haag/Helsinki, 28. decembra - Na Nizozemskem so potrdili že enajst okužb z novim, nevarnejšim sevom novega koronavirusa, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji. Prvi primer so odkrili prejšnji teden. Okužbe z novim sevom novega koronavirusa iz Velike Britanije in iz Južne Afrike pa so potrdili na Finskem.