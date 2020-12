Zaradi snega več težav na cestah

Ljubljana, 28. decembra - Sneženje, ki je zajelo osrednji in zahodni del države, na več cestah povzroča nevšečnosti. O več prometnih nesrečah in zastojih poročajo iz Gorenjske, kjer močno sneži, primorska avtocesta pa je bila zaradi zdrsa tovornega vozila krajši čas zaprta. Na cestah je tudi več posipnih in plužnih skupin, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.