Vreme: Zvečer bodo padavine oslabele, ponoči ponehale

Ljubljana, 28. decembra - Zvečer bodo padavine oslabele in ponoči ponehale, prehodno se bo oblačnost trgala. Proti jutru se bodo od jugozahoda padavine spet začele pojavljati. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 1 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.